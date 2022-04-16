ساوثامبتون يوجه ضربة لآمال أرسنال في المربع الذهبي

المصدر: وكالات

أنهى ساوثامبتون غيابه عن الانتصارات في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تغلب 1-صفر على أرسنال باستاد سانت ماريز اليوم السبت ليوجه ضربة قوية لآمال منافسه في المربع الذهبي.

وتراجع فريق المدرب ميكل أرتيتا إلى المركز السادس وله 54 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد ومتأخرا بثلاث نقاط عن غريمه توتنهام هوتسبير لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وهز يان بدنارك الشباك ليمنح ساوثامبتون الفوز قبل دقيقة واحدة من الاستراحة إذ أفلت محمد اليونسي من التسلل ومرر كرة إلى زميله المدافع ليضعها في مرمى آرون رمسديل ويكبد أرسنال الهزيمة الثالثة على التوالي.

وفشل أرسنال، الذي غاب عنه المهاجم ألكسندر لاكازيت بسبب كوفيد-19، في استغلال الفرص التي اتيحت له مبكرا واكتفى بتسديدات بعيدة المدى كما أنقذ فريزر فورستر حارس ساوثامبتون عدة فرص قبل النهاية.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون "كنا بحاجة إلى حارس مرمى مثله اليوم. لم أكن واثقا من إمكانية مشاركته اليوم فقد كان يعاني من إصابة في الكاحل".

وأبعد فورستر، الذي أنقذ محاولة من جابرييل مارتنيلي في الدقيقة التاسعة، كرة من البديل إميل سميث رو ثم محاولتين من بوكايو ساكا وجرانيت تشاكا.

واستحوذ أرسنال على الكرة بنسبة 76 بالمئة وسدد خمس كرات على المرمى لكنه أهدر فرصة تعزيز آماله في المربع الذهبي بعد خسارة توتنهام هوتسبير أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق من اليوم. ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي باستاد ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل قبل استضافة مانشستر يونايتد فيما يخرج ساوثامبتون لمواجهة بيرنلي وبرايتون.

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