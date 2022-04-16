دورتموند يكتسح فولفسبورج بنصف دستة أهداف في «البوندسليغا»

المصدر: وكالات

لقن بوروسيا دورتموند ضيفه فولفسبورج درسا قاسيا وفاز عليه 6 /1 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه بوخوم 3 /صفر وهيرتا برلين على مضيفه أوجسبورج 1 /صفر وتعادل ماينز مع شتوتجارت سلبيا.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك سجل دورتموند ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق بعد أن افتتح توم روثه التسجيل في الدقيقة 24 خلال أول مشاركة له مع الفريق الأول.

وأضاف اكسيل فيتسل ومانويل أكانجي الهدفين الثاني والثالث لدورتموند في الدقيقتين 26 و28.

وتكفل إيمري تشان بتسجيل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 35 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند دور البطولة وأحرز الهدفين الخامس والسادس لدورتموند في الدقيقتين 38 و54.

وتكفل ريدل باكو بتسجيل الهدف الوحيد لفولفسبورج قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مؤقتا إلى ست نقاط مع بايرن ميونخ المتصدر والذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه ارمينيا بيلفيلد، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز فرايبورج على ضيفه بوخوم بثلاثة اهداف دون رد.

وتقدم لوكاس كوبلير بهدف لفرايبورج في الدقيقة الخامسة وأضاف رونالد سالاي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و53.

وأنهى بوخوم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كونستانتينوس ستافيليديس في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 51 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بوخوم عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، اقتنص هيرتا برلين فوزا ثمينا من مضيفه أوجسبورج بهدف دون رد.

ويدين هيرتا برلين بالفضل في هذا الفوز لسوات سيردار الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط خلف أوجسبورج صاحب المركز الرابع عشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news