في الدقيقة 27.. الوحدة ينسحب من مباراته مع تشرين بالدوري السوري!

المصدر: جوني جبور- دبي

سجلت الدقيقة 27 من مباراة تشرين ومضيفه الوحدة لحساب الجولة 20 في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، إعلان الوحدة انسحابه من المباراة اعتراضاً على قرارات التحكيم، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشرين بهدف دون رد.

وجاء قرار انسحاب الوحدة، لاعتراضه على جملة من القرارات المتتالية لحكم المباراة الدولي محمد العبدالله، بداية من الاعتراض على صحة ركلة الجزاء التي تم احتسابها لتشرين في الدقيقة 25 وسجل منها نصوح نكدلي هدف التقدم لفريقه، متبوعة في الدقيقة 27 التي طالب بها الوحدة بركلة جزاء لصالحهم بعد تعرض لاعب الفريق قصي حبيب لخشونة داخل منطقة جزاء تشرين، إلا أن الحكم طالب بمواصلة اللعبة، لينطق على أثرها تشرين بهجمة في ذات الدقيقة، استحصل خلالها على ركلة جزاء ثانية، كانت كفيلة بإثارة غضب لاعبي وجمهور الوحدة، قبل أن يتخذ مجلس إدارة النادي الدمشقي قرارهم بالانسحاب.

وأصدر نادي الوحدة بياناً تم نشره على حساب موقع النادي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه، إن: "قرار عدم استكمال المباراة، جاء بعد سلسلة من الأخطاء التحكيمية الواضحة والحالات المثيرة للجدل، التي كانت فيها القرارات تصب في صالح الفريق المنافس بشكل مستمر"، مضيفاً أن: "اتخاذ القرار بالانسحاب يعود لرغبة الوحدة في تجنب المزيد من الاحتقان والغضب الجماهيري في المدرجات"، وحفاظاً على سلامة جميع الموجودين في الملعب".

وتابع البيان: "نادي الوحدة يؤكد عدم السعي لاختلاق أية حساسية أو مشكلة مع نادي تشرين الرياضي حامل لقب النسختين السابقتين من بطولة الدوري ومتصدر النسخة الحالية، ولا نحاول أن نوجه له أي شبهة أو اتهام، ولكننا نسجل اعتراضنا على الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرضنا له في دقائق المباراة الأولى".

وحافظ تشرين رغم انسحاب الوحدة على صدارة الدوري برصيد 47 نقطة بانتظار البت بنتيجة مباراته مع الوحدة، متقدماً بفارق النقطتين عن ملاحقه الوثبة الذي سقط على ارضه وأمام جمهوره أمام ضيفه الجيش بنتيجة هدف دون رد.

ويذكر، شهدت الجولة الماضية توقف مباراة أهلي حلب وضيفه الوثبة في الدقيقة 70 اعتراضاً على قرارات التحكيم، قبل أن تعاد المباراة كاملة الثلاثاء الماضي وينجح خلالها أهلي حلب في الفوز بثلاثية نظيفة.

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