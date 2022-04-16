ساديو ماني يمنع ليفربول من تجديد عقد محمد صلاح لهذا السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف لاعب دولي إنجليزي سابق، أن لديه معلومات حول عقد النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، وأن العقد الجديد «سيسبب مشكلة في النادي». وذكرت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن «فوتبول إنسايدر»، أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتبا ضخما لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع «الريدز».

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاماً) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول. ويريد صلاح تجديد عقده مقابل راتب ضخم، يجعله الأعلى أجرا في ليفربول، ولكن ليفربول لا يريد كسر «هرم الرواتب» الذي يخصصه للاعبين في الفريق.

ومن ناحيته، قال الدولي الإنجليزي السابق جابي أجبونلاهور، لموقع «فوتبول إنسايدر»، إن صلاح سيحصل على مبتغاه. وقال أجبونلاهور: «سمعت بأن صلاح سيتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا في عقد جديد ضخم».

وأضاف لاعب أستون فيلا السابق: «المشكلة في ذلك والسبب الذي يجعل ليفربول خائفا من إعطائه الراتب الضخم، هو أن ساديو ماني يريد نفس الشيء، وفان دايك سيرغب في إعادة التفاوض لأنه وقع للتو عقدا جديدا بأقل من ذلك بكثير».

وأشار أجبونلاهور أنه «عندما تتجاوز الحد الأقصى للأجور في ناد ما، ستفتح الأبواب وسيريد اللاعبون الآخرون زيادات».

وأبدى اللاعب السابق قلقه: «إذا حصل صلاح على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن ماني سيرغب في 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. ربما يفكر ليفربول..هل يمكننا أن نعطيه ذلك عندما يكون لدينا لويس دياز اللاعب الجيد جدا».

ويتقاضى صلاح 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، ويرغب بمضاعفة راتبه، ليكسر «سقف» الرواتب، الذي لا يتجاوز 220 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا لنجوم الفريق المميزين.

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2023، ولم يتوصل صلاح إلى اتفاق حتى الآن بشأن التوقيع على عقد جديدمع الريدز . صلاح هو أفضل هدافي هذا الموسم حيث سجل 20 هدفًا- وصنع 11 تمريرة كثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد أرنولد.

وتشير الأنباء إلى أن محمد صلاح يريد الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني وهذا من شانه صناعة مشاكل في غرف الملابس بين اللاعبين.

ولم يسجل محمد صلاح لفريق ليفربول منذ فبراير الماضي، ويسعى ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام، حيث يأتى بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتى المتصدر وتتبقى 8 مباريات فقط هذا الموسم. ومنذ عودته من البطولة في بداية فبراير لم يتمكن محمد صلاح من هز الشباك بشكل طبيعي منذ فوز ليفربول على نورويتش في 19 فبراير الماضي.

ويستعد ليفربول لخوض مشوار البطولة الثالثة في الموسم الحالي بلقاء مانشستر سيتي ضمن فاعليات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي. وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت 16 من شهر أبريل الجاري.

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