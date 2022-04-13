رقم كارثي لمحمد صلاح قبل مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يمر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي والمنتخب المصري بفترة صعبة خلال الفترة الأخيرة خاصة، بعد خسارة المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية والمباراة الفاصلة للصعود إلى كأس العالم 2022، حيث فقد اللاعب حسته التهديفية بشكل كبير بعد أن أحرز هدف واحد فقط في أخر 10 مباريات خاضها اللاعب سواء مع النادي أو المنتخب المصري.

وعلق حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير، على هذه المشكلة التي يقابلها محمد صلاح وقال: "ملك البريميرليغ قام بتسجيل هدف وحيد فقط في آخر 10 مباريات لعبها مع النادي والمنتخب هل تكون عودته من بوابة اليونايتد؟".

وبالنظر إلى مباريات محمد صلاح العشرة الأخيرة التي خاضها مع النادي أو المنتخب المصري، نجده لعب 10 مباريات منها مباراتين مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 ذهابا وإيابا ضد منتخب السنغال، و5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال المباريات سابقة أحرز محمد صلاح هدفاً واحداً فقط وكان من ركلة جزاء أمام برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بالمباراة التي انتهت لصالح ليفربول بنتيجة 3-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news