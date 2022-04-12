عاجل.. إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال علام، تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق لإيهاب جلال قيادة العديد من فرق الدوري المصري مثل الزمالك والإسماعيلي والمصري ومصر للمقاصة، ويقود حاليا فريق بيراميدز، وكان أفضل انجاز له هو قيادة فريق مصر المقاصة للمركز الثاني في الدوري المصري.

وسيقود إيهاب جلال منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروس الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي يوم الأحد الماضي.

وخاض كيروش الذي تولى تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، 20 مباراة مع الفراعنة، نجح في الفوز في 11 مباراة، بينما تعرض للهزيمة ثلاث مرات وتعادل في ست مباريات.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش 24 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 9 أهداف، وحصل على المركز الرابع في كأس العرب، والمركز الثاني في كأس أمم إفريقيا، وخسر أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.

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