تعليق غير متوقع من حسام حسن عن حظوظه في تدريب منتخب مصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

نفى المدير الفني السابق للاتحاد السكندري حسام حسن إدلائه بأي تصريحات حول اقترابه من تدريب منتخب مصر، عقب فسخ عقده مع النادي الاسكندري.



وورد عبر الحساب الرسمي لحسام حسن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع كامل الاحترام لكل المواقع الإخبارية والرياضية، كابتن حسام وإبراهيم حسن لم يصرحوا بأي أحاديث أو حوارات لأي موقع أو صحافي منذ فترة، وأي أخبار على لسانهم هي من وحي خيال كاتبها".



ونُسبت تصريحات لحسام حسن خلال الساعات الماضية بشأن موقفه من تولي قيادة منتخب مصر، في الوقت الذي يعقد خلاله اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الثلاثاء لتحديد هوية المدير الفني الجديد للفراعنة سواء مصري أو أجنبي.



وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن انتهائه من إجراءات إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن.



يذكر أن حسام حسن (55 عاماً) تم ترشيحه لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش الأحد بالتراضي بين الطرفين.

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