قطر تعتزم بيع باريس سان جيرمان..هل مبابي السبب!

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف الصحافي الإسباني الشهير إيدو أجيري خلال برنامج «الشيرنجيتو» بأن ملّاك نادي باريس سان جرمان الفرنسي في قطر، يبدو أنهم قرروا بيع النادي بنهاية العام الجاري.

وذكر الصحافي أن بيع النادي الباريسي بشكل نهائي سيتم بعد نهاية كأس العالم 2022 والذي سيقام في دولة قطر.

وفي مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام بريطانية قبل أيام، أكد رئيس باريس سان جيرمان تلقيه «عروضا ضخمة لشراء النادي».

وأكد برنامج «الشيرنجيتو» أن عدم نجاح إدارة النادي في تجديد عقد كيليان مبابي، بات يمثل فشلا كبيرا بالنسبة لقطر ولإدارة النادي الباريسي.

ونقلت «RT»عن الصحافي الإسباني إن ناصر الخليفي سيغادر الفريق أيضا بعد كأس العالم.

وأشار إلى أن تلك التطورات جدت غثر رفض اللاعب الفرنسي مبابي كافة العروض التي قدموها مؤخرا بشأن التجديد، موضحا أن النادي الباريسي لن يقوم النادي الفرنسي بتقديم أية عروض جديدة.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2022 المقبل، وسط تكهنات تفيد باقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

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