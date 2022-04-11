رسمياً.. الاتحاد السوري يبت في أحداث مباراة الوثبة وأهلي حلب ويقرر مصير الحكم

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت اللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم، في قرارٍ رسمي اليوم، إعادة مباراة أهلي حلب والوثبة، على أن تقام غدا الثلاثاء على ملعب الحمدانية، بحضور جماهيري، وذلك بعد أن شهدت المباراة التي أقيمت في السبت الماضي لحساب الجولة 19 من الدوري الممتاز، لجوء الحكم محمد قناة لإيقافها في الدقيقة 68، جراء توقف الفريقين عن اللعب دام 22 دقيقة لاعتراضهما على القرارات التحكيمية، والنتيجة تشير إلى تعادل سلبي.



وقالت اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة السوري، وفي بيانها التي نشرته على صفحة اتحاد الكرة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عقدت اللجنة المؤقتة اجتماعاً موسعاً أمس الاحد، مع رئيس وأعضاء لجنتي الانضباط والحكام، بحضور طاقم حكام ومراقبي المباراة التي جرت في مدينة حلب، ضمن الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة، والاستماع إلى افاداتهم بخصوص كافة الملابسات التي أدت إلى قيام حكم المباراة لإيقافها في الدقيقة 68، بعد توقف عن اللعب دام 22 دقيقة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، واستناداً إلى لائحة المسابقات المعمول بها في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم (المادة 40) التي تنص "إذا قرر الحكام إنهاء المباراة قبل انقضاء وقتها القانوني لظروف طارئة خارجة عن الإرادة (ظروف قاهرة كالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية) ولا يمكن معالجتها، وجب إعادة المباراة باكامل مهما كانت النتيجة ومهما كان الزمن المتبقي منها".

وأضاف البيان: "بناءً عليه تقرر مايلي، تنفيذ لائحة المسابقات المعتمدة لدى الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، على إعادة المباراة كاملة في مدينة حلب يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12 أبريل عند الساعة الرابعة عصراً على أرض ملعب الحمدانية وبجمهور، وعدم السماح للاعب المطرود محمد الأحمد من فريق أهلي حلب، المشاركة مع ناديه في هذه المباراة، وإجازة إشراك لاعباً بديلاً عنه في المباراة المعادة، على أن يلتزم الناديين بأسماء اللاعبين الواردة في كشف المباراة الأولى التي توقفت مع إلغاء كافة حالات الإنذار التي جرت بالمباراة".

وتابع البيان: "تكليف لجنة الحكام الرئيسة باتخاذ ما تراه مناسباً بحق حكم المباراة الدولي محمد قناة لعدم قيامه بواجباته، ووضع اللاعبين في مسؤولياتهم والتأخير باتخاذ القرار لإلغاء هدف أهلي حلب وعدم قدرته على استكمال المباراة".

وأكمل البيان: "بتوجيه الشكر للحكم الرابع للمباراة علاء قناة لإبلاغه حكم الساحة عن الحالة التي تم تنفيذها من قبل حارس مرمى نادي الوثبة عند احتسابه لركلة حرة غير مباشرة حيث كانت الكرة متحركة، وليست ثابتة".

واختتم البيان: "تكليف لجنة الحكام من أجل تعيين طاقم حكام للمباراة، والتأكيد على اللجنة الفنية ونادي أهلي حلب تأمين رجال حفظ النظام بالعدد الكافي وتأمين كافة مسلتزمات إقامة المباراة".

يذكر أن مباراة أهلي حلب والوثبة في الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم خرجت عن سيطرة الحكم الدولي محمد قناة بعد عدة قرارات أثارت جدلاً كبيراً ببن لاعبي الفريقين بالاعتراض على صحة الهدف المسجل من قبل خصمه في مرماه، بداية من تأخر حكم المباراة في إعلان قراره بعدم احتساب هدف أهلي حلب بداعي التسلل، واتبع مباشرة بتوجه فريق الوثبة بتنفيذ الركلة الحرة من كرة غير ثابتة وبناء هجمة منها سمحت للفريق بتسجيل هدف قام الحكم بإلغائه، ما دفع ببعض الجمهور الدخول إلى أرضية الملعب، ومن ثم رفض الفريقين استكمال المباراة، قبل أن يتجه الحكم في الدقيقة 68 إلى إنهائها.

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