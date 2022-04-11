حازم إمام يكشف عن 5 شروط لمدرب منتخب مصر

المصدر: القاهرة-وكالات.

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الليلة الماضية إن المدرب القادم للمنتخب الوطني الأول سيكون أجنبيا، وذلك بعد الانفصال بالتراضي عن البرتغالي كارلوس كيروش.

وانفصل الاتحاد المصري بالتراضي عن كيروش، في ظل عدم التوصل لاتفاق بتمديد التعاقد بين الطرفين.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك إنه عقد اجتماعا مع كيروش، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

وأضاف إمام في اتصال هاتفي مع محطة "أون تايم سبورتس" التلفزيونية المحلية أنه لم يحدث توافق مع كيروش حول بعض الطلبات ليتقرر الانفصال بالتراضي.

وأوضح الدولي المصري السابق "يجب أن يكون المدرب الأجنبي القادم صغير في السن وله طموح مناسب للمنتخب المصري ويلعب بطريقة هجومية ويسعى للانطلاق من مصر".

وسيجتمع الاتحاد المصري برئاسة جمال علام غدا الثلاثاء لمناقشة هذا الملف.

وتولى كيروش، مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، قيادة مصر في سبتمبر أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري.

وقاد كيروش مصر لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2023 التي تنطلق الشهر المقبل.

الشروط الـ5 لمدرب منتخب مصر

-أن يكون المدرب الأجنبي.

-صغير في السن.

-له طموح مناسب للمنتخب المصري.

-يلعب بطريقة هجومية.

-يسعى للانطلاق من مصر.

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