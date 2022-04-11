أروابارينا يحذر مواطنه مدرب الأرجنتين سكالوني من قوة المنتخب السعودي

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

حذر مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مواطنه مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني من الأسلوب الهجومي الذي يجيد المنتخب السعودي استخدامه في المباريات وذلك في تعليقه على القرعة التي أوقعت «التانغو» والأخضر«في مجموعة واحدة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال المدرب في حديثه لإذاعة «ميترو» الأرجنتينية إنه على الورق فإن «التانغو» هو الأوفر حظاً لتحقيق الفوز، لكن على سكالوني أن يكون حذراً أمام السعودية، مضيفا: «أنه منتخب يلعب بشكل جيد ويجيد أسلوب اللعب بثلاث وأربع مهاجمين».

وأشار أروابارينا إلى أن لديه خبرة 5 سنوات في منطقة الخليج وهو ما سمح له معرفة المستوى العام للمنتخبات الآسيوية، وقال: «أنهم يرتكبون الأخطاء في خط الدفاع ولكن بشكل عام فإنه يلعبون بشكل جيد».

وستصدم الأرجنتين بالمنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر المقبل في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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