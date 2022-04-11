مدرب ينطح حكمة كرة قدم بطريقة وحشية.. وناديه يعاقبه (فيديو)

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي ديسبورتيفو فيروبياريا البرازيلي فسخ عقد مدربه، رافائيل سوريانو، بعد نطحه حكمة راية بطريقة وحشية على وجهها خلال مباراة في بطولة محلية لولاية إسبيريتو سانتو.

وأوضح النادي في بيان أنه "يدين كل وأي نوع من أنواع العنف، سواء الجسدي أو اللفظي، وخاصة ضد النساء".

وأضاف "نعلن تضامننا مع الحكم المساعد، مارسيلي نيتو، ونحن جاهزون لأي مساعدة".

O significado de ignorância e violência estampados em um vídeo. Até quando veremos agressões no futebol? pic.twitter.com/Gw8ADJ6umH — Recanto 🦋 (@recantoofc) April 10, 2022



وجاء الاعتداء، الذي انتشر مقطعه المصور بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مباراة ربع نهائي بطولة كأس مدينة نوفا فينيسيا والتي خسرها ديسبورتيفو 1-3 أمام نادي نوفا فينيسيا، الذي تأهل لنصف النهائي.

وكان المدرب يحتج لإطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، ليدخل سوريانو أرض الملعب لمطالبة الحكم أرتور غوميس بتفسير لهذا الأمر.

من جهته قال المدرب رافائيل سوريانو إنه: "لم أعتدِ على الحكم المساعد وهي مخادعه تريد تعاطف الناس وتكسب موقفها مستغله أنها امرأة فقط، وإذا كان قد لحق بها أذى كما تقول فأنا على استعداد للذهاب لمركز الشرطة ونفتح تحقيق هناك ويتم تحويلها للمستشفى وفحصها".

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