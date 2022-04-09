تعرف إلى قيمة راتب طارق حامد في عقده الجديد مع الزمالك.. (رقم غير مسبوق)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اقتربت إدارة نادى الزمالك المصري من حسم ملف الابقاء على خدمات لاعب وسط الفريق طارق حامد الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت مصادر لموقع «مبتدا»، إن هناك جلسة ستعقد فى الساعات المقبلة للاتفاق على بعض الأمور المادية لحسم ملف تجديد عقد نجم خط الوسط.

ومن المقرر أن يحصل طارق حامد فى الموسم الواحد على 22 مليون جنيه (رقم غير مسبوق على مستوى اللاعبين المصريين في نادي الزمالك) كما تمكنت إدارة الزمالك من تخفيض مطالب اللاعب فى العقد الجديد، وتقسيط مستحقاته المتأخرة.

ويعتبر طارق حامد من العناصر الهامة والأساسية فى صفوف نادى الزمالك، خلال السنوات الماضية ومن أبرز اللاعبين فى خط الوسط.

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