مدرب الزمالك السابق ينفي وفاته في مقطع فيديو

المصدر: أحمد طارق- دبي

نفى مدرب الزمالك ومنتخب العراق السابق البرازيلي جورفان فييرا ما تردد عن وفاته بأزمة قلبية..



ونشر جورفان فييرا عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ينفي ما تردد عن وفاته.



وقال فييرا: "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي".



وقال فييرا "أنا بخير ولم أمت. هذه إشاعة، أنا بحالة جيدة ولا أعلم ماذا يحدث، أطلب من الجميع عدم نشر هذه الإشاعات، حيث أنا في البرتغال وبصحة جيدة وأتواصل مع الجميع".



وكانت تقارير إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت خبر وفاة فييرا إثر تعرضه لأزمة قلبية.



ويمتلك فييرا مسيرة تدريبية حافلة حيث تولى تدريب ثلاثة أندية داخل مصر، كان الإسماعيلي أولها في 2001 وآخرها في 2018 بولايتين، وبينهما قاد الزمالك خلال 2012 و2013، ثم سموحة في 2016.



ويملك البرازيلي خبرات واسعة في المنطقة العربية، حيث درب العديد من الأندية الخليجية مثل قطر والقادسية الكويتي والنصر العماني والطائي السعودي، وفي الإمارات قاد كل من اتحاد كلباء وبني ياس والشارقة.



أما في أندية عرب الشمال الإفريقي، درب فييرا في المغرب كل من الجيش الملكي والوداد والاتحاد البيضاوي واتحاد طنجة، كما درب النجم الساحلي التونسي.



وعلى صعيد المنتخبات قاد فييرا منتخبات عمان وماليزيا تحت 20 عاما، كما عمل مساعدا لمدرب المغرب في 1986، ودرب المنتخب الكويتي الأول، ولكن أبرز إنجازاته مع المنتخبات أتت عام 2007 مع العراق، حيث توج معه بكأس آسيا.

جورفان فييرا ينفي خبر وفاته عبر صفحته

الرسمية

"انا بخير الحمدلله وحاليا اشاهد مباريات دوري ابطال اسيا" pic.twitter.com/qA1pnHffRY — IQ-PRO - موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) April 8, 2022

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