بنزيمة يتخلى عن بخله ويصبح «كريم».. الأرقام تتحدث

المصدر: محمد الحتو ■ دبي

بعدما كان النجم الفرنسي كريم بنزيمة متهماً بالبخل الكروي في السنوات الماضية، بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ومطالبات جماهير ريال مدريد بإبعاده عن الفريق، تحول، اليوم، إلى نجم الملاعب الأوروبية الأول، بإحرازه أجمل الأهداف وأكثرها تأثيراً وحسماً في كل مواجهات النادي الملكي.وبعد إقصائه باريس سان جيرمان، المدجج بنجوم على رأسهم ليونيل ميسي ونيمار ومبابي بتسجيله «هاتريك» في إياب دوري أبطال أوروبا، أطلّ بنزيمة مجدداً في مباراة الدور ربع النهائي أمام تشيلسي، أول من أمس، في «ستامفورد بريدج»، وأحرز ثلاثية انتصر بها ريال مدريد 3-1، ليسهل مهمته بالتأهل إلى نصف النهائي قبل موقعة الإياب في 12 أبريل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

«الإمارات اليوم» ترصد أربعة أرقام مهمة سجلها بنزيمة في مباراة تشيلسي، تؤكد جدارته بالمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الحالي، على النحو التالي:

هاتريك «تاريخي»

يعتبر الـ«هاتريك» الثاني على التوالي لبنزيمة في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد ثلاثيته ضد باريس سان جيرمان بإياب الدور ثمن النهائي، ليعادل بذلك إنجازاً تاريخياً لم يحدث في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال سوى مرة واحدة، عن طريق زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية مرتين عام 2017 ضد بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

أهداف كالمطر

رفع بنزيمة عدد أهدافه هذا الموسم إلى 42 هدفاً، 37 بقميص ريال مدريد وخمسة أهداف مع منتخب بلاده فرنسا، وهو رقم تاريخي لم يسبق أن وصل إليه من قبل خلال مسيرته.

شراسة أمام الحراس

أربعة مشاهد في دوري الأبطال تدل على قدرة بنزيمة في إجبار الحراس على ارتكاب الأخطاء، الأول أمام حارس بايرن ميونيخ سفين أولريتش بنصف نهائي موسم 2017-2018، والثاني في المباراة النهائية أمام الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول، أما المشهد الثالث فتجسد في المباراة الماضية أمام الإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، فيما كان الرابع بمواجهة تشيلسي بسرقة الكرة من أمامه وتسجيل هدف ثمين.

مفارقة عجيبة

تسبب بنزيمة في إحراج حارسي تشيلسي إدوارد ميندي، وسان جيرمان جوانليجي دوناروما، في مباراتين متتاليتين، وهما المتوجان أخيراً في حفل جوائز «ذا بيست» المقدمة من «الفيفا»، إذ إن السنغالي أفضل حارس في العالم، الذي استقبل هدفين فقط طوال مباريات النسخة الحالية من دوري الأبطال، لكن بنزيمة عاقبه بهدفين في غضون ثلاث دقائق فقط! أما الإيطالي دوناروما فهو أفضل «لاعب وحارس» في كأس أمم أوروبا، واختاره الاتحاد الدولي حارس التشكيلة المثالية في العالم، لكن بنزيمة سجل بشباكه ثلاث مرات بمباراة واحدة، وعرّضه للانتقادات، وهدد مستقبله في سان جيرمان!

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news