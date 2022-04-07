بعد 7 أهداف في مباراتين.. توخيل يطالب لاعبي تشلسي بحل مشاكل الدفاع سريعاً

المصدر: وكالات

بعد الهزيمة 3-1 في لندن أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه يتعين على فريقه التحرك سريعا لحل مشاكله الدفاعية التي تسببت في اهتزاز شباكه كثيرا خلال هذه المرحلة "الحاسمة" من الموسم، وبالذات بسبعة أهداف في آخر مباراتين.

وجاءت الهزيمة في أعقاب خسارة تشيلسي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برنتفورد مطلع الأسبوع الحالي وقال توخيل إن جميع أعضاء الفريق يتحملون المسؤولية عن هذه المشكلات. وقال توخيل للصحفيين "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بما في ذلك أنا..منذ العطلة الدولية لم نعد كما كنا وليس لدي تفسير لذلك، ونستطيع اللعب أفضل من ذلك كثيرا. وبوسعنا التصدي لريال مدريد بصورة أفضل كثيرا لكننا كنا بعيدين عن مستوانا وهذا أمر مخيب للآمال كثيرا".

وأضاف "حان الوقت الآن لوضع حد لهذه الفترة التي شهدت اهتزاز شباكنا كثيرا وخسارتنا مباريات بسرعة كبيرة خلال مرحلة حاسمة من الموسم". وقال مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن إنه "ليس من الطبيعي" أن تهتز شباك فريقه سبع مرات في مباراتين. وأضاف اللاعب قوله "الأمر لا يقتصر على هذه المباراة فقط. لأنه سبق وحدث في بداية الأسبوع. علينا حل هذه المشكلات وعلينا القيام بذلك سريعا".

وسيلتقي تشيلسي مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي السبت القادم قبل أن يحل ضيفا على ريال مدريد في العاصمة الإسبانية في لقاء العودة الثلاثاء المقبل.

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