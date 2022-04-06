كلوب يشفق على محمد صلاح.. ظروفه صعبة

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن النجم المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي يحتاج إلى الدعم في الفترة الحالية.



وقال مدرب ليفربول إن محمد صلاح بفترة صعبة عقب فشل تأهل مصر لكأس العالم 2022 مؤكدا أن يبذل كل ما لديه لتسجيل الأهداف.



وتحدث كلوب في مؤتمر صحافي عقب فوز ليفربول على بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: "لم أفعل شيئا مختلفا عما أفعله عادة".



وشهدت مواجهة بنفيكا خروج صلاح مستبدلا في الدقيقة 60 وواصل كلوب "إن كانت المباراة تم تحديدها فأنت بإمكانك الحديث أكثر مع اللاعبين الذين تم استبدالهم".



وأضاف: "لكن إن كانت المباراة مازالت مفتوحة على مصراعيها فما عليك سوى التصفيق والتحدث لاحقا".



وعن إهدار صلاح لفرصة هدف محقق ضد بنفيكا قال: "كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح أن صلاح نفسه يريد التسجيل خاصة في ظل كل ما يقال عنه".



واصل "لكن كل شيء على ما يرام إنها فترة صعبة، كل من صلاح وماني عادا من إفريقيا إنه ليس بالأمر السهل حقا".



وتابع المدرب الألماني: "كان لديهما ضغطا هائلا على أكتافهما وكان على كل منهما الفوز من أجل بلاده وللمدربين دورا في ذلك، الآن يحتاج بعض الوقت للاستقرار".



وختم: "هذا كل شيء كانت مباراة هامة لصلاح ولماني ضد بنفيكا، يمكن أن يسجل أحدهما والآخر للأسف لم ينجح، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".



ولم يقدم صلاح أفضل مستوياته عقب عودته لليفربول بعد نهاية مشوار مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولم يسجل أي هدف حتى الآن أو يصنع، بينما نجح ماني في تسجيل هدفا من بين الثلاثة الذي فاز بهم ليفربول على بنفيكا.

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