أنشيلوتي يقود ريال مدريد أمام تشيلسي بعد تعافيه من كورونا

المصدر: وكالات

يخوض ريال مدريد الإسباني المواجهة أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في حضور مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وأصيب أنشيلوتي بالعدوى الأسبوع الماضي وغاب عن فوز الريال على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني قبل أيام.

وكان من المتوقع أن يغيب أنشيلوتي عن المباراة التي يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج في وقت لاحق اليوم.

لكن ريال مدريد أعلن اليوم الأربعاء أن أنشيلوتي في طريقه إلى لندن للحاق ببعثة الفريق، بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا.

وأوضح ريال مدريد في بيانه "ريال مدريد سعيد بالإعلان عن أن مدربنا كارلو انشيلوتي جاءت نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيسافر إلى لندن هذا الصباح للانضمام إلى الفريق الأول".

ويبحث ريال مدريد عن فوزه الأول خلال ست مواجهات أمام تشيلسي، الذي أطاح بالنادي الملكي من النسخة الماضية.

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