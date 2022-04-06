ليفربول ينجو من صحوة بنفيكا ويضع قدما في المربع الذهبي.. تعرف إلى تقييم محمد صلاح

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وضع ليفربول قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 3-1 على بنفيكا في ذهاب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

احتاج الفريق الإنجليزي إلى 17 دقيقة ليتقدم عبر المدافع إبراهيما كوناتي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وضغط فريق المدرب يورجن كلوب لحسم الانتصار سريعا وضاعف ساديو ماني النتيجة من متابعة لتمريرة رائعة بالرأس من لويس دياز في الدقيقة 34.

وكانت انطلاقة الفريق البرتغالي واعدة بعد الاستراحة وقلص داريو نونييز الفارق من استغلال لخطأ فادح من كوناتي بعد أربع دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

وبحث أصحاب الضيافة عن التعادل لكن الكولومبي دياز، مهاجم بورتو السابق، أحبطهم بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وشارك محمد صلاح كأساسي في المباراة وخرج في الدقيقة 61، مع العلم أنه أهدر فرصتين كبيرتين خلال مشاركته.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 6.4/10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.8 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 77 %.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين، وصوب تسديدتين تجاه المرمى.

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