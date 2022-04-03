محمد صلاح يرفض نصيحة وكيله ويتنازل عن مبلغ كبير لتجديد عقده مع ليفربول

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

وافق النجم المصري محمد صلاح، على تجديد عقده مع فريق ليفربول لثلاث سنوات مقبل (2023- 2027)، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، توصل إلى اتفاق على عقد جديد سيبقيه في صفوف «الريدز» حتى نهاية مسيرته الكروية.

وكان وكيل محمد صلاح يرفض الـ 400 ألف جنيه إسترليني، ويصر على ان يكون الراتب الإسبوعي 500 ألف إسترليني، لكن الدولي المصري لم يلتزم بشروط وكيله، ووافق في النهاية على تقليل مطالبه المادية، حيث يشعر بالامتنان مع التجاوب الذي حصل عليه والاستقبال الجماهيري الكبير بعد فشل منتخب بلاده في الوصول لكأس العالم 2022.

وقالت «ميرور» إن العقد الذي سيوقعه صلاح سيضمن بقاءه في صفوف «الريدز» لثلاث سنوات جديدة، وهو ما يعني ان الفرعون المصري سيستمر مع الريدز حتى صيف 2027، إي انه سينهي مسيرته الكروية داخل جدران النادي الإنجليزي الكبير الذي كتب تاريخا ساطعا معه.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قد قال في تصريحات سابقة، إن المحادثات الجارية بشأن تجديد عقد صلاح، ستؤثر على أداء الفريق، وبالتالي فرصه في الفوز بالألقاب.

وأكد كلوب في تصريحاته تلك أن الأطراف المسؤولة في النادي يعملون بجد لإنهاء مسألة عقد صلاح، متوقعا إتمام الأمر قريبا.

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