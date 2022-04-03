تنتظرهم 9 مباريات ستقام وقت الإفطار.. كيف سيصوم اللاعبون المسلمون في الدوري الإنجليزي؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليغ وضعت الأسس والقواعد لمراعاة صيام اللاعبين المسلمين خلال المباريات التي يشاركون فيها مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ كان هناك اتفاق غير رسمي بين القادة للسماح باستراحة قصيرة خلال تنفيذ ركلة المرمى أو رمية التَّمَاسّ، ليتمكن أي لاعب مسلم صائم من الإفطار، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه خلال الموسم الحالي أيضاً، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأكدت الشبكة أنه سيسمح لقادة الفرق أثناء المباريات بطلب وقت استراحة لمدة صغيرة، من أجل كسر اللاعبين المسلمين صيامهم أثناء خوض المباريات، وذلك بالاتفاق مع الحكام قبل بداية اللقاء، وبمجرد غروب الشمس ستتوقف المباراة بشكل تلقائي، وسيُسمح للاعبين الصائمين بالوصول إلى جانب الملعب لتناول السوائل أو أي مكملات للطاقة لمدة لحظات قبل استئناف المباراة مرة أخرى.

وكشفت الشبكة، في تقريرها، عن وجود عدد كبير من اللاعبين المسلمين بالدوري الإنجليزي، سيتعين عليهم خوض بعض المباريات خلال فترة الصيام، على رأسهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش نجولو كانتي وويسلي فوفانا.

ونشرت الشبكة مباريات الفرق التي تضم لاعبين مسلمين، حيث أكدت أنه من بين 52 مباراة في البريميرليغ ستلعب خلال شهر رمضان هناك 9 مباريات ستقام وقت الإفطار، وهي كريستال بالاس وأرسنال (الأثنين 4 إبريل)، بيرنلي وإيفرتون (الأربعاء 6 إبريل)، نيوكاسل وولفرهامبتون (الجمعة 8 إبريل)، ليفريول ومانشستر يونايتد (الثلاثاء 19 إبريل)، تشيلسي وأرسنال (الأربعاء 20 إبريل)، إيفرتون وليستر سيتي (الأربعاء 20 إبريل)، نيوكاسل وكريستال بالاس (الأربعاء 20 إبريل)، مانشستر سيتي وبرايتون (الأربعاء 20 إبريل)، بيرنلي وساوثهامبتون (الخميس 21 إبريل).

يُذكر أن أبرز لقطات الموسم الماضي الخاصة بهذا الشأن كانت توقف اللعب في مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، حتى يتمكن نجم ليستر ويسلي فوفانا من الإفطار على أرض الملعب.

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