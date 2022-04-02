جدول مباريات كأس العالم 2022.. "المواعيد والتفاصيل الكاملة"

المصدر: محمد الحتو - دبي

تترقب الجماهير العالمية بفارغ الصبر متابعة مباريات كأس العالم "قطر 2022" المقرر انطلاقها في 21 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح التي تجمع المنتخبين الهولندي والسنغالي، فيما تستمر البطولة حتى موعد المباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة مونديال 2022 قد سحبت أمس الجمعة وأسفرت عن مجموعات متوازنة بمشاركة أربع منتخبات عربية هي: السعودية وتونس والمغرب وقطر "الدولة المضيفة"، وسيكون العدد مرشح للزيادة في حال تأهل المنتخب الإماراتي عن الملحق حيث سيواجه أستراليا ثم البيرو لحجز بطاقة عربية خامسة.

"الإمارات اليوم" ترصد مباريات دور المجموعات في الدور الأول للمونديال بالمواعيد والتفاصيل الكاملة لكل مجموعة من المجموعات الثمانية على النحو التالي:

المجموعة الأولى

(قطر، إكوادور، السنغال، هولندا)

21 نوفمبر: السنغال × هولندا

21 نوفمبر: قطر × الإكوادور

25 نوفمبر: قطر × السنغال

25 نوفمبر: هولندا × إكوادور

29 نوفمبر: هولندا × قطر

29 نوفمبر: إكوادور × السنغال

المجموعة الثانية

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).



21 نوفمبر: إنجلترا × إيران

21 نوفمبر: الولايات المتحدة × الفائز من الملحق

25 نوفمبر: إنجلترا × الولايات المتحدة

25 نوفمبر: الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر: الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر: إيران × الولايات المتحدة.

المجموعة الثالثة

(الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا)

22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر: المكسيك × بولندا

26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر: بولندا × السعودية

30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة

فرنسا، الدنمارك، تونس، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو).

22 نوفمبر: فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر: الدنمارك × تونس

26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر: تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر: تونس × فرنسا

30 نوفمبر: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة

إسبانيا، ألمانيا، اليابان، (نيوزيلندا أو كوستاريكا)

23 نوفمبر: إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر: ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر: إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر: اليابان × الفائز من الملحق

1 ديسمبر: اليابان × إسبانيا

1 ديسمبر: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة

(بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا)

23 نوفمبر: بلجيكا × كندا

23 نوفمبر: المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر: كرواتيا × كندا

1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا

1 ديسمبر: كندا × المغرب

المجموعة السابعة

(البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون)

24 نوفمبر: البرازيل × صربيا

24 نوفمبر: سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر: البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر: الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر: الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة

(البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية)

24 نوفمبر: البرتغال × غانا

24 نوفمبر: أوروغواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر: البرتغال × أوروغواي

28 نوفمبر: كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر: كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر: غانا × أوروغواي

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