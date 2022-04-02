رئيس الاتحاد المصري يكشف موعد إعادة مباراة السنغال

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، استمع لشكوي الوفد المصري المتواجد حاليا في اجتماع الاتحاد الدولي في قطر بخصوص ما حدث لمنتخب مصر في مباراة العودة أمام السنغال في داكار، وهناك ثقة في إعادة المبارة بسبب الأحداث التي شهدتها، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي قرر استدعاء رئيس الاتحاد السنغالي.

وأضاف علام، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «جمهور التالتة»، على فضائية أون تايم سبورتس 2 المصرية، أن الوقت مازال طويلا قبل انطلاق المونديال، ويتبقي حوالي 8 أشهر وأكثر.

وتوقع جمال علام، أن تلعب المباراة المعادة في شهر يونيو المقبل مع المباريات المتبقية في الملاحق.

وقال: «الحفاظ علي حقوق مصر، هو الأهم، وننتظر صدور عقوبة للانطلاق منها إلي المحكمة الرياضية، موضحا أن مصر لديها سابقة في مباراة زيمبابوي».

وأوضح رئيس اتحاد الكرة المصري: «الجميع لن ييأس من المطالبة بحقوق المنتخب، لأننا كانت لدينا الفرصة الأكبر في التأهل».

وأكد جمال علام، أن منتخب مصر لعب مباراة الإياب بشكل أفضل من مباراة الذهاب، وكان لدى اللاعبين دوافع وإصرار كبير في التأهل.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح، وفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وشهدت المباراة الكثير من المضايقات التي قام بها جمهور السنغال تجاه لاعبي منتخب مصر خاصة محمد صلاح.

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