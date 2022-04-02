تعرف إلى المدرب الذي رشحه غوارديولا لخلافته في تدريب مانشستر سيتي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي ربما يكون مرشحا قويا لخلافته على رأس الجهاز الفني لسيتي.

كما ترشح التوقعات أيضا تن هاج لتولي تدريب مانشستر يونايتد عندما ينتهي عقد مدربه المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك في أخر هذا الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية أمس الجمعة "هل يمكن أن يتولى تن هاج تدريب سيتي. بالتأكيد. أعتقد أنه ربما يكون المرشح لتولي المهمة بسبب أسلوبه في التعامل مع اللعبة. هذا مؤكد".

وسبق لجوارديولا التعامل مع تن هاج طوال موسمين عندما كان مدربا لبايرن ميونيخ الألماني وكان تن هاج مدربا لفريق الصف الثاني للنادي البافاري.

وتولى تن هاج تدريب أياكس أمستردام خلال موسم 2017-2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الهولندي في موسمي 2019 و2021 إلى جانب الوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

وأضاف جوارديولا "فقط أنظروا إلى أياكس تحت قيادته في الأعوام الأخيرة لتعرفوا ما يتمتع به من قدرات.. فمع بعض التفاصيل الصغيرة كان يمكن أن يتأهل الفريق لنهائي (دوري الأبطال)".

وقال تن هاج في تصريحات تلفزيونية إنه لا يستبعد مغادرة أياكس أمستردام في الصيف.

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