أجواء الرعب في السنغال ولحظة الاعتداء على محمد صلاح (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

عاش المنتخب المصري يوماً صعباً في ختام مبارياته الإفريقية بحثاً عن بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 ولكنه فشل في ذلك بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية في دكار أمام السنغال، بعد أن فاز في القاهرة ولكنه خسر في داكار ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء والتي ابتسمت لثاني مرة لصالح السنغال بعدما كانت قد أهدت ايضاً الفوز لهم في ختام البطولة الإفريقية.



وشهد لاعبو المنتخب المصري أجواء الرعب في ملعب المباراة منذ البداية وعند عزف النشيد الوطني كما كان للنجم المصري محمد صلاح النصيب الأكبر من الإهانات والاعتداءات، حيث شنت جماهير منتخب السنغال هجوماً عنيفاً على اللاعب وحملت لافتة مسيئة ضد النجم المصري محمد صلاح في بداية المباراة.



وكان محمد صلاح وزيزو قد أهدرا أول ركلتين جزاء لمصر وهما أفضل لاعبين في تسجيل ركلات الجزاء وأكمل المهاجم مصطفى محمد السيناريو بإضاعة الركلة الثالثة ليتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب المصري.



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظة تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعتداءات من جانب جماهير سنغالية بعد تأهل منتخب بلادهم إلى مونديال 2022، وأظهرت لقطات التلفزيون خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة، كما أظهر فيديو آخر، مشجعا سنغالياً داخل أرضية الملعب يحاول الاقتراب من صلاح، لكن حراس الأمن تمكنوا من إبعاد المشجع ورافقوا النجم المصري لغرف خلع الملابس.

جماهير السنغال تقذف محمد صلاح بزجاجات المياه ويخرج في حماية الأمن pic.twitter.com/yQ70pGGXVq — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 30, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news