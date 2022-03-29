المعلق المصري مدحت شلبي يتحامل على الحكم الجزائري غربال!

المصدر: محمد الحتو - دبي

تحامل المعلق المصري مدحت شلبي على الحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة مصر والسنغال الحاسمة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في داكار، ووجه له انتقادات لاذعة انتقصت من قدراته على الرغم من أنه أخرج المباراة إلى بر الأمان بقرارات تحكيمية رزينة قضت على التوتر الذي رافق المواجهة.

وحملت تعليقات مدحت شلبي إيحاءات بأن الحكم الجزائري غربال جامل لاعبي السنغال في قراراته، وأجزم شلبي في أكثر من حالة بأنها كانت تستحق بطاقات حمراء رغم أن الاتحاد الدولي "فيفا" خصص طاقم حكام الفيديو المساعد "الفار" تم استدعائه خصيصاً من ألمانيا.

وانتقدت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهكم وسخرية مدحت شلبي من بعض القرارات التحكيمية، في وقت أشادت بتعامل الحكم غربال مع الأجواء الملتهبة خصوصاً تدخل في أكثر من مشادة لتهدئة الحماس والتوتر الزائد بين اللاعبين.

وأشاروا إلى أن غربال لم يستخدم البطاقات إلا في توقيتها الصحيح وتصدى لتجاوزات مدرب السنغال وسيطر على مقاعد البدلاء وغضب الجهازين الفني في كلا المنتخبين طوال المباراة.

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