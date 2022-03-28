مُشجعون سنغاليون يستفزون محمد صلاح بـ "ماني" في مطار داكار (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - دبي

استفز مشجعون سنغاليون نجم المنتخب الوطني المصري محمد صلاح لحظة وصوله إلى مطار داكار برفقة منتخب بلاده لخوض مباراة الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" ضد "أسود التيرنغا" والمقررة غداً الثلاثاء (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات).

وهتف المشجعون للاعب السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح في نادي ليفربول، لدى مشاهدة اللاعب ما دفع بالمهاجم المصري مصطفى محمد للرد عليهم بالهاتف لـ "موصلاح".

جماهير #السنغال في المطار تحاول استفزاز محمد صلاح بساديو ماني 😂.



pic.twitter.com/5H0fi4FXkx — أحمد العجلان (@ahmad2man) March 28, 2022

في المقابل، أظهرت مجموعة من العاملين في مطار داكار رغبة في التقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح، والحصول على توقيعه الا أن اللاعب المصري اكتفى فقط بالتقاط الصور التذكارية بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على منصات موقع التواصل الاجتماعي

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