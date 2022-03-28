مفاجأة.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحافية اليوم الاثنين أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لضم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

ومنذ قدوم المدير الفني تشافي هرنانديز، ظهرت حاجة النادي الكاتالوني للتعاقد مع مهاجم جديد.

وقرر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الاعتزال في ديسمبر الماضي ليتم التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك اوباميانج في فترة الانتقالات الشتوية، وبالفعل قدم المهاجم السابق لارسنال مردودا قويا بمجرد قدومه إلى كامب نو، لكن تبقى الحاجة قائمة لتعزيز خط الهجوم.

وبحسب صحيفة «سبورت» اليوم الاثنين فإن برشلونة توصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المهاجم البولندي يرغب في الرحيل عن بايرن والانضمام للعملاق الكاتالوني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم المقبل ولكنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع النادي البافاري.



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