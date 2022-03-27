ما حقيقة براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ذكرت قنات "إكسترا نيوز" المصرية أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الدعوى المقامة منه ضد «منصور» متهما إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل نفى النادي الأهلي صدور حكم بالبراءة، وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي لنادي الأهلي "إنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد الخارجين عن القانون، الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف.. بل ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها.. أما بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.. نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27/4/2022 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية، ونناشد وسائل الإعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح".

يشار إلى أن هناك عدة دعاوي قضائية لاتزال منظورة أمام القضاء، أقامها محمود الخطيب متهما مرتضى منصور بالسب والقذف.

محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب#eXtranews pic.twitter.com/L0pmSJtMIq — eXtra news (@Extranewstv) March 27, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news