"لم نلعب كرة بـ 3 جنيه أمام السنغال".. ميدو يهاجم و"كيروش مصر" يدافع!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

انتقد لاعب المنتخب المصري والنجم العالمي السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو أداء الفراعنة في مباراة السنغال على الرغم من الفوز بهدف نظيف، الجمعة، على استاد القاهرة وأمام 60 ألف متفرج، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وفاز المنتخب المصري على نظيره السنغالي بهدف للاعب ساليو سيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة قوية من نجم ليفربول محمد صلاح ارتدت من العارضة لقدمه ثم دخلت الشباك.

وقال ميدو في برنامجه على قناة "المحور": "مكسب مهم ولكن لا يطمئن، لم نلعب كرة بـ3 جنيه، وفوز مقلق وأنا عمري ما رأيت منتخب مصر في ملعبه غير قادر على نقل الكرة.. لا أعلم كيف سنواجههم في مباراة العودة، حققنا المكسب على السنغال ولكن لم نلعب كرة تشفع لنا لكي نتأهل لكأس العالم، لدينا أمل كبير أن نتيجة اليوم تعطي لنا الثقة".

وأوضح: "أداء سيء ومؤتمر صحفي أسوأ، لم نلعب كرة (أنا مش هطبل)، اقول لكيروش منتخب مصر سيء جداً، ولست فخورًا بالأداء اليوم.. ربنا ستر بدعاء الجماهير والناس الموجودة في البيوت، لو تلعب بهذا الشكل ستخسر المباراة بنتيجة.. أداء اليوم جرس إنذار مبكر".

وواصل: "البرتغاليون أستاذة في توجيه الإعلام والجمهور إلى اتجاه آخر عند الخسارة أو تقديم أداء سيء، وهو ما قام به كيروش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة".

واختتم: "كان من الواضح أن كيروش يريد افتعال مشكلة مع الصحافيين الموجودين بالمؤتمر الصحافي من أجل التمويه على أداء المنتخب".

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السنغال الثلاثاء المقبل في داكار لتحديد هوية المنتخب المتأهل للمونديال.

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