3 فرص يملكها المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال للوصول إلى كأس العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية وفاصلة يوم الثلاثاء المقبل أمام السنغال في ختام المشوار الإفريقي المؤهل إلى المونديال بعد مشوار طويل يصل فيها المنتخب المصري إلى أخر 90 دقيقة فاصلة تحسم حلم الجمهور المصري في الوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ مصر.

وعقب انتهاء المباراة الأولى بفوز المنتخب المصري بهدف دون مقابل أصبح هناك 3 فرص لتأهل مصر إلى كأس العالم 2022، حيث يكفي المنتخب المصري الفوز أو التعادل بأي نتيجة خلال مباراة الإياب ليحصد بطاقة تأهله إلى مونديال 2022، كما أن منتخب مصر أيضاً يمتلك حظوظ في حصد بطاقة التأهل لكأس العالم في حال تلقى الهزيمة بفارق هدف وحيد سيكون قد حسم تأهله إلى كأس العالم فيما عدا الخسارة بهدف دون رد.

وإذا نجح المنتخب السنغالي في الفوز بهدف دون مقابل، سيتم الاحتكام إلى الأشواط الإضافية وبعدها ركلات الترجيح في حال استمرار النتيجة كما هي.

ونجح الفراعنة في تحقيق فوزاً صعباً على السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد القاهرة وكانت قمة في القوة والإثارة ونجح الفراعنة في حسم المباراة لصالحهم.

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