هتافات الجمهور المصري تشعل مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة السنغال «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

اشتعلت مدرجات ستاد القاهرة الدولي بهتافات مشجعي منتخب مصر الموجودة من أجل حضور مباراة الفريق مع نظيره منتخب السنغال، والتي من المقرر أن تقام اليوم.

وردد جماهير منتخب مصر الحاضرة في ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الفريق مع منتخب السنغال، العديد من العبارات التحفيزية من أجل دعم لاعبي المنتخب قبل انطلاق المباراة بنحو 3 ساعات ونصف تقريبًا، حيث رددوا: شمال يمين إحنا المصريين.شمال يمين إحنا المصريين.

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