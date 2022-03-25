الهلال السوداني يكشف عن تطورات جديدة في علاقة النادي مع تركي آل الشيخ

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف رئيس لجنة التسيير الخاصة بنادي الهلال السوداني هشام حسن السوباط حرص لجنته على العلاقة مع مستشار الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني تركي آل الشيخ. وقال إن آل الشيخ تربطه علاقة وثيقة بالشعب السوداني عامة والهلال خاصة، مشيدا بأياديه البيضاء في العديد من الملفات من بينها ملف إضاءة ملعب النادي. ولفت إلى أنه رجل يتمتع بأفكار طموحة وقدرة على التخطيط السليم للمشاريع الاستراتيجية والمستقبلية.

وقال السوباط عبر الصفحة الرسمية لنادي الهلال على "تويتر": ستكون هناك تفاهمات عديدة بيننا في هذا الإطار، ونطمح لإنزالها إلى أرض الواقع للدفع بمسيرة النادي إلى الامام". وأضاف السوباط" علاقة (الأزرق) بآل الشيخ أكبر من أن يتم وضعها في إطار الفوائد المادية فقط".



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