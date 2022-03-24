رسالة الحاج ضيوف إلى المصريين قبل مباراة الفراعنة مع السنغال!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف رسالة إلى الجماهير المصرية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، الجمعة، (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات)، في المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الحاج ضيوف لموقع "بطولات" المصري: "نحن نحترم منتخب مصر، فريق جيد للغاية، أعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، سيلتقي عملاقان من قارة إفريقيا، إذا لم يلتقيا في تلك المرحلة لكانا في كأس العالم، لكن الآن حدث ما قد حدث، جئنا إلى هنا للدفاع عن حظوظنا، يجب أن نتحلى بالجدية ونحترم المنافس لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "الظروف مختلفة عن نهائي كأس أمم إفريقيا، نحن سنلتقي بفريق حرمناه من كأس أمم إفريقيا، سيكون لديه رغبة في الانتقام، لإبعادنا عن كأس العالم وهي بطولة رائعة أخرى، كلا المنتخبين يريدان الوصول إلى المونديال، ستكون مباراة من شوطين الأول في القاهرة والثاني في داكار، جئنا إلى هناك لنقدم مباراة قوية، نأمل أن تكون جيدة ستكون صعبة للغاية، من سيفوز هو من سيجيد التعامل مع الضغط وتكون عقليته الذهنية قوية، كلا المنتخبين لديه لاعبين رائعين وقادرين على حسم المباراة لصالحهم، لكن السنغال لديها ميزة وهي امتلاك 30 لاعبًا من الطراز الفريد يلعبون في أوروبا".

وأضاف: "صحيح أن أحمد حسن (لاعب مصر السابق) قال إنه ليس لدينا كيليان مبابي أو ليونيل ميسي، لكنني اعتقد أن مصر فخورة بوجود محمد صلاح والسنغال فخورة بوجود ساديو ماني، ليس لدينا ما نحسد عليه سواء كان ميسي أو مبابي لأن لدينا الشخص الذي أسميه سوبر ساديو ماني الذي يمكنه إرضاءنا دائمًا".

ووجه الحاج ضيوف في نهاية حواره رسالة إلى ساديو ماني ورفاقه قبل المباراة، وقال: "أعلم أن ساديو شخص ذكي، يقدم كل ما لديه لمصلحة السنغال مثل محمد صلاح مع منتخب مصر، أعتقد أنها مباراتهما، لكنها مباراة بين مصر والسنغال أيضًا، هناك تركيز وإصرار من اللاعبين هذا ما رأيته في المعسكر في المغرب، لقد كنت معهم، أعيش معهم في أغلب المعسكرات، عندما نفوز نحتفل ولكن في اليوم التالي ننسى ذلك لأن هناك تحديات أخرى، الرغبة هي الوصول إلى قطر والمشاركة في كأس العالم، لا يريد اللاعبون مشاهدة كأس لعالم من غرفة معيشتهم، بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا".

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