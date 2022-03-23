باكيتا يدافع عن نيمار.. «رجل جيد ومحترف عظيم»

المصدر: وكالات

دافع لاعب خط الوسط ليون الفرنسي لكرة القدم، البرازيلي لوكاس باكيتا، عن مواطنه نيمار الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد إقصاء فريقه باريس سان جرمان على يد ريال مدريد الاسباني من دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال باكيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش الجولتين الاخيرتين لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 «نيمار قبل كل شيء هو رجل جيد ومحترف عظيم، يتمتع بموهبة لا تصدق. إنه من دون أدنى شك أفضل لاعب في التشكيلة البرازيلية».

وتابع «إنه لشرف عظيم أن يكون معنا. عندما يكون نيمار بجانبي، أشعر بأنني أقوى وكذلك زملائي في الفريق».

حجز باكيتا (24 عاماً) مركزه في التشكيلة الأساسية لمنتخب السيليساو في الأشهر الأخيرة، وبدا متفاهماً مع نيمار داخل المستطيل الاخضر وظهر ذلك جلياً خلال الاحتفال بالأهداف.

ووصل نيمار إلى مركز تيريسوبوليس التدريبي بالقرب من ريو دي جانيرو، ليلتحق مجدداً بالمنتخب الوطني الذي كان حجز بطاقته إلى العرس الكروي في قطر بعدما غاب عن الجولتين السابقتين بسبب إصابة في كاحله.

ويأمل لاعب سان جرمان صاحب الرقم 10 أن يعوض مع «راقصي السامبا» انتكاساته مع نادي العاصمة الباريسية بعد الخروج المذل أمام ريال مدريد في دوري الأبطال بخسارته 1-3 إياباً (فاز سان جرمان 1-صفر ذهاباً)، قبل أن يصبح، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضحية صافرات استهجان جماهير ملعب «بارك دي برانس» خلال استضافته بوردو في الدوري غداة الإقصاء الأوروبي.

وأكد باكيتا «بعد إقصاء باريس سان جرمان، من الطبيعي أن نرى انتقادات في الصحافة وبين المشجعين، لكنه (نيمار) عائد من الإصابة. إنه يتحسن بشكل أفضل وأنا متأكد من أنه سيلعب بشكل رائع مع المنتخب الوطني».

حجز المنتخب البرازيلي مقعده إلى مونديال قطر منذ نوفمبر الماضي بتصدره المجموعة المشتركة، على أن يستقبل تشيلي الخميس في الملعب الشهير ماراكانا في ريو. قبل أن يسافر أبطال العالم خمس مرات إلى لاباز لمواجهة بوليفيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في 29 الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news