ميسي يتوجه إلى الأرجنتين بعد خفوت نجمه في باريس

المصدر: وكالات

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العاصمة الفرنسية باريس في طريقه للانضمام إلى منتخب بلاده الذي يستعد لخوض الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأثيرت تكهنات واسعة حول مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان، وبدا أن فريقه السابق برشلونة الإسباني فتح الباب أمام إمكانية عودته إلى كامب نو، الذي رحل عنه وهو يبكي في أغسطس الماضي.

واقترب ميسي بشكل كبير من إحراز لقب الدوري الفرنسي في الموسم الأول له مع باريس سان جيرمان، لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا أثر بالسلب على الفريق.

وتعرض ميسي لهتافات استهجان من جماهير سان جيرمان خلال الهزيمة أمام بوردو بثلاثة أهداف دون رد قبل الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.

ميسي الذي يتبقى عام واحد في عقده مع سان جيرمان، يبدو واثقا من أنه سيلقى استقبال الأبطال في بلاده، التي سافر إليها قبل الموعد المقرر بعد غيابه عن الخسارة أمام موناكو بثلاثة أهداف دون رد، بسبب إصابته بنزلة برد.

وسافر ميسي إلى الأرجنتين على متن طائرة خاصة برفقة زميليه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس استعدادا لملاقاة فنزويلا يوم الجمعة ثم الإكوادور بعدها بأربعة أيام.

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