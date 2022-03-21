جنون في غرفة ملابس برشلونة بعد اكتساح ريال مدريد (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" مقطع فيديو من الأفراح الهستيرية للاعبي الفريق الكاتالوني في غرفة تبديل الملابس بعد الانتصار التاريخي على غريمهم ريال مدريد وفي عقر داره "سانتياغو برنابيو" برباعية نظيفة، الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأظهر الفيديو لاعبو برشلونة يرقصون ويهتفون لناديهم الكاتالوني مطولاً، مما ينبئ بارتفاع معنويات الفريق للمنافسة على اللقب وإن كانت حسابات اللقب صعبة للغاية لاسيما أن الفارق بين برشلونة وريال مدريد المتصدر لا يزال كبيراً (12 نقطة)، ويمتلك البارسا مباراة مؤجلة.

وأرفق الحساب الرسمي لبرشلونة الفيديو بتغريدة كتب فيها: "دامت لكم الأفراح".

ولم يتمكن برشلونة قبل هذه المباراة من الفوز في "الكلاسيكو" على ريال مدريد منذ 2019 ليفك الفريق الكاتالوني عقدته ويمضي بثبات مع مدربه ولاعب الفريق السابق تشافي هيرنانديز.

😍 دامت لكم الأفراح 🎆🎊 pic.twitter.com/9j3ebnqzao — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 21, 2022





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