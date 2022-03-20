لوكلير يهدي «فيراري» الفوز في افتتاحية «الفورمولا1» بالبحرين

المصدر: جوني جبور-دبي

قاد شارل لوكلير ثنائية الفوز لفريقه «فيراري» في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، عقب الانتصار المستحق الذي حققه لوكلير في سباق جائزة «البحرين الكبرى» على حلبة «صخير»، متفوقاً على زميله في الفريق الإسباني كارولس سانيز، وحلول بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق «مرسيدس إيه إم جيه» في المركز الثالث.

وجاء السباق مخيباً لعشاق بطل العالم الهولندي ماكس فيرشتابين وفريق «ريد بُل»، بعد أن اجبر فيرشتابين وزميله المكسيكي سيرجيو بيرز على الانسحاب في اللفات الأخيرة من عمر السباق جراء اعطال ميكانيكية في المحرك.

ونجح لوكلير في قطع خط نهاية سباق جائزة البحرين التي امتدت لـ 57 لفة، بزمن بلغ ساعة و37 دقيقة و33 ثانية، بفارق 6.4 ثانية عن زميله في الفريق كارولس ساينز، قبل أن يتلقى البريطاني هاميلتون هدية مجانية بانسحاب سيارتا فريق «ريد بُل» الخاصة بفيرشتابين وبيرز.

وحصل لوكلير وفريقه «فيراري» على أفضل بداية ممكنة في الحقة الجديدة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1»، بعد أن أهدى وزميله ساينز الفريق الإيطالي العريق الثنائية الأولى والمركزين الأول والثاني منذ موسم 2019.

كما جاء انتصار لوكلير في سباق البحرين ليكمل «الهاتريك»، بعد أن سجل أمس المركز الأول في التجارب التأهيلية، قبل أن يواصل تألقه اليوم خلال مجريات السباق وتسجيل لأسرع لفة في الطواف حول حلبة «صخير» وأكملها بحصوله على النسبة الأعلى من تصويت الجمهور ولقب افضل سائق في السباق.

وتتجه البطولة، إلى مدينة جدة السعودية، التي تستضيف الجولة الثانية من بطولة سباقات «الفورمولا1» في الموسم الحالي الذي يمتد على مدار 23 جولة، ويسدل الستار عنها ديسمبر المقبل بسباق جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

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