عرض "مسيء" من برشلونة لمحمد صلاح.. وليفربول يرغب في بيعه

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل جديدة حول رغبة النادي الكاتالوني في التعاقد مع النجم وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح. وتبين أن مسؤولي برشلونة باتوا مهتمين أكثر في ضم محمد صلاح باعتباره "صفقة أرخص من النرويجي هالاند" حسب وسائل إعلام كاتالونية.

وهو ما يعتبر إساءة إلى محمد صلاح، كونه الأكثر تميزا في الفترة الراهنة، ويتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرين هدفا، كما أنه سجل ثمانية أهداف في دوري الأبطال الموسم الجاري، ولديه عشر تمريرات حاسمة في 36 مباراة، بجانب أن هالاند في الموسم الجاري غاب كثيرا ولم يقدم الشيء الكثير، وتعرض لكثير من الإصابات. وعلى الرغم من تقدم صلاح في السن، لكنه مايزال في أوج عطائه حسب الكثير من المختصين.

وقالت "سبورت" إن برشلونة لا يريد تخطي حاجز الـ65 مليون يورو في صلاح، على الرغم من أن قيمته السوقية العالمية حسب "ترانسفير ماركت" تبلغ 100 مليون يورو، بينما يرغب نادي ليفربول في التخلي عنه مقابل 90 مليون يورو تقريبا.

في المقابل باتت صفقة هالاند بعيدة جدا عن برشلونة بالنظر إلى أنها قد تكلف النادي 160 مليون يورو، ما بين قيمة العقد ومكافآت والده ووكيله، حيث بات اللاعب أقرب من أي وقت مضى إلى نادي مان سيتي الانجليزي.

يذكر أن مفاوضات تجديد العقد بين ليفربول وصلاح توقفت أخيرا حسب ما كشف عنه مدربه يورغن كلوب، حيث رفض ليفربول مطالب صلاح بالحصول على راتب أسبوعي يتخطى الـ400 ألف استرليني، مقارنة بـ200 ألفا يحصل عليها في العقد الحالي.

ولا يمكن لصلاح الرحيل إلا بموافقة نادي ليفربول، وهي بديل عن الشرط الجزائي، لكن النادي الانجليزي لن يغامر بالإبقاء عليه الموسم المقبل، حتى لا يرحل مجانا، كون عقده ينتهي في صيف 2023، وهو ما يجعل ليفربول راغبا بشدة في بيع صلاح الصيف المقبل، حتى لا يفوت آخر فرصة في جني المال من ورائه.

ولدى برشلونة ذكريات سيئة مع ليفربول، إذ سبق وعانى معه الامرين خلال مفاوضات التعاقد مع الأوروغوياني لويس سواريز، وكذلك صفقة البرازيلي كوتينيو التي كلفت النادي الاسباني 160 مليون يورو دون أي عائد كروي أو مالي يذكر. ولا يريد برشلون تكرار الامر نفسه، لذلك يعتبر مسؤولوه أن التعاقد مع صلاح لا يجب أن تتم المغالاة فيه بأي شكل كان، وان السقف الذي وضعه النادي لن يتم تجاوزه.

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