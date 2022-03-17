نادال يحقق ثاني أفضل مسيرة في بداية موسم في تاريخ التنس

المصدر: وكالات

أصبح الإسباني المخضرم رافاييل نادال ثاني لاعب في تاريخ بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الذي يبدأ مسيرته في الموسم بتحقيق 18 انتصارا متتاليا دون أي خسارة، وذلك بعد فوزه على الأمريكي ريلي أوبليكا فجر اليوم في الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز للأساتذة. وفاز نادال على أوبليكا بنتيجة 7 /6 و7 /6 ليعبر إلى دور الثمانية في إنديان ويلز.

ويمتلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل مسيرة على الإطلاق في بداية الموسم منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث حقق 26 انتصارا متتاليا دون أي هزيمة في 2020 بعد أن سجل 41 انتصارا متتاليا دون هزيمة في 2011. وقال نادال: "لا يمكنني القول إنه حلم لأنني لم يكن بوسعي أن أحلم بذلك قبل ثلاثة أشهر أو شهرين، أنا فقط استمتع بكل لحظة".

وفي الموسم الماضي تعطلت مسيرة نادال بفعل فيروس كورونا والإصابات ، مما أثار الشكوك حول قدرة النجم الإسباني على الحفاظ على مستواه المعهود ، لكنه بدأ مسيرته هذا العام بشكل مثالي وتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ليحصد لقبه الحادي والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وينفرد بالرقم القياسي. وأوضح نادال الذي يكمل عامه السادس والثلاثين في يونيو المقبل: "أنا فقط سعيد بلعب التنس، اليوم الأوضاع كانت أسوأ بعض الشيء، حقيقي أنني في اليومين الأخيرين أزعجتني حالة قدمي بشكل أكبر قليلا".

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