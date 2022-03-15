31 لاعبا في قائمة منتخب سورية استعدادا لمباراتي لبنان والعراق في تصفيات المونديال

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن قائمة لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، المستدعاة لمباراتي «نسور قاسيون»، أمام لبنان والعرق في 24 و29 مارس الجاري، لحساب الدور الثالث من التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، في قائمة ضمت وفق اختيارات المدرب غسان معتوق، 31 لاعباً، على أن يتم اختيار 27 منهم لخوض المباراتين.

وشهدت القائمة، عودة الحارس أحمد مدنية، وظهور حارس نادي الوثبة متصدر الدوري السوري حسين رحال، بجانب الحارس الأساسي للمنتخب أبراهيم عالمية، وزميله خالد الحجي عثمان، فيما سجل خط الدفاع استدعاء أحمد الصالح وعمرو ميداني وعبدالله الشامي، وسعد أحمد ويوسف محمد وحسين جويد ومؤيد الخولي، وعمر جنيات ومؤيد العجان، ولتضم القائمة في خط الوسط كل من خالد كردغلي، وثائر كروما وكامل حميشة ومحمد العنز وأوليفر كاسكاو ومحمد الحلاق ومحمد ريحانة والموهبة الشابة مصفى جنيد ومحمد المرمور وملهم بابولي وحسام عايش، وليعود مارديك مارديكيان إلى خط هجوم المنتخب السوري بجوار محمود البحر وعلاء الدالي ومحمود المواس وإياز عثمان، وعمر خريبين وعمر السومة.

ويخوض المنتخب السوري، مبارياته، بحث عن فوزٍ شرفي، بعد أن فقد «نسور قاسيون» حظوظهم في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمونديال، إذ يتذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد النقطتين، حققهما من تعادلين إيجابيين أمام منتخبي الإمارات والعراق، في مجموعة يعتلي صدارتها المنتخب الإيراني برصيد 22 نقطة، بفارق النقطتين عن منتخب كوريا الجنوبية الوصيف، ويحتل المنتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل إلى الملحق بتسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الرابع المنتخب اللبناني، وأربع نقاط عن العراق خامس المجموعة.

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