إشهار الرابطة العربية للإحصاء والتوثيق لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الرابطة العربية للإحصاء والتوثيق لكرة القدم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، إشهارها رسميا، وذلك عقب عام ونصف من التأسيس.

وتتكون الرابطة من 31 عضوا من مختلف البلدان العربية من الباحثين والمختصين بالتوثيق العلمي لكرة القدم.

وتم انتخاب منصور عبد الله نائب رئيس لجنة للإحصاء والتوثيق باتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسا لمجلس إدارة الرابطة، وانتخاب خالد أبو العيون من مصر نائبا للرئيس، وعضوية كل من عماد الكيلاني من تونس، وعلي البدراوي من العراق، وسالم سعيد من السودان، وأمجد أبو جاد الله من فلسطين، وحسين بو دجاجه من ليبيا.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن قرار تأسيسها جاء لحاجة الساحة الرياضية العربية إلى التوثيق الزمني لتاريخ كرة القدم في الدول العربية كافة، والاهتمام بالنشاط الإحصائي، و نشر أعمال المختصين عبر المنصات الرسمية للرابطة مع ضمان حقوق النشر لهم.

وتضم الرابطة أعضاء من مختلف البلدان العربية من الباحثين والمختصين بالتوثيق العلمي لكرة القدم، وقد تحددت أهدافها بالتوثيق الزمني لتاريخ كرة القدم العربية على أساس علمي ، وتسجيل الأرقام القياسية في مجالات متعددة تتعلق بكرة القدم، والمساهمة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بها ، وتتويج المجتهدين من عناصر اللعبة بنشاطاتهم ومسيرتهم على أسس علمية.

وسيتولى مجلس الرابطة المنتخب لمدة عامين مسؤولية رسم السياسات العامة لنشاط الرابطة، والمصادقة على الأنظمة وتنمية مصادر الدخل وتقديم ومناقشة التقرير السنوي للأنشطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news