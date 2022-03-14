شاهد.. ناقد رياضي سعودي يحلق شاربه عقب فوز الاتحاد على الشباب !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفذ الناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، وعده بحلاقة شاربه بعدما تحدى الجميع حينما قال« إذا فاز الاتحاد على الشباب أحلق شاربي صوت وصورة».

وقام المريسل بحلاقة شاربه في فيديو، عقب فوز الاتحاد بهدفين دون رد على حساب مضيفه الشباب حث قال:« أنا ملزوم بالتحديد، حيث فاز الاتحاد، ويستاهل، وأنا ملزوم بحلاقة شاربي» حسب صحيفة المرصد.

ويذكر أن المريسل، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا فاز الاتحاد على الشباب أحلق شنبي صوت وصورة، حظ الشباب ليس قويًا كحظ الاتحاد، لكن هذه المرة أتوقع حظ الشباب يكون أقوى في مباراة الشباب والاتحاد، احفظوها".

عبدالعزيز المريسل يبدو سعيداً مع الموسيقى الهنديه😁 pic.twitter.com/dpHXbgdd0Y — منبر الاتحاد (@mnbr_itti) March 13, 2022

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