12 رحلة جوية لمشجعي الجزائر لدعم "محاربي الصحراء" أمام الكاميرون

المصدر: وكالات

كشفت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر أمس عن تسيير 12 رحلة جوية لنقل المشجعين إلى مدينة دوالا الكاميرونية لمؤازرة "الخضر" في مباراتهم أمام "الأسود غير المروضة" يوم 25 الحالي، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية ستضمن تسيير 10 رحلات، فيما ستسير شركة " طاسيلي إيرلاينز" التابعة لشركة الطاقة " سوناطراك" المملوكة للدولة، رحلتين.

ونوه ذات المصدر أن 4 رحلات ستنطلق من مدينة الجزائر العاصمة ورحلتين من كلا من مدن وهران، وبشار وقسنطينة وورقلة، على أن تتكفل شركة أسفار الجزائر بتسويق العرض بداية من غد الأحد وفي آجال لا تتعدى 15 مارس الجاري. وقد حدد ثمن العرض النهائي للتذكرة الواحدة باحتساب كامل الأعباء بنحو 600 دولار بعدما كان العرض الأولى بدون أي هامش للربح يقدر بألف دولار، بفضل الدعم الذي قدمته عدة شركات حكومية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر في وقت سابق، رئيس الوزراء ( الوزير الأول) أيمن بن عبد الرحمان، بالشروع في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المشجعين إلى مدينة دوالا بـ"أسعار مدعمة"، مع "توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه العملية". يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام 29 الحالي على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

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