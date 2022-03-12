محمد صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول أمام برايتون رغم مشاكل تجديد العقد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة برايتون التي ستقام في الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات (الثانية والنصف بتوقيت مصر) في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب،فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، لويز دياز، محمد صلاح.

وتقام على ملعب «فالمر» الخاص بفريق برايتون.

وترددت أنباء منذ صباح اليوم عن وجود خلافات بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح حول تجديد عقده، وكان عشاق الفرعون المصري يخشون غيابه عن التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، كنوع من الضغط عليه للموافقة على شروط إدارة ليفربول لتوقيع العقد الجديد.

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