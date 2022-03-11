كلوب يوجه صدمة إلى محمد صلاح.. ووكيل النجم المصري يرد "ساخراً"

المصدر: حميد نعمان - دبي

وصلت مفاوضات تجديد العقد الجارية بين نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح إلى مرحلة معقدة، ما دفع بالمدرب الألماني يورغن كلوب إلى توجيه ما وصفته وسائل إعلام إنجليزية بـ"الصدمة" إلى طموحات محمد صلاح، حيث قال كلوب إن "النادي ليس باستطاعته تقديم شيء أكبر مما تم تقديمه حتى الآن"، مشيرا إلى أن المسؤولية والكرة في ملعب محمد صلاح لإنهاء هذا الامر المستمر منذ أشهر طويلة.

ولم يتأخر رد وكيل محمد صلاح، الكولومبي رامي عباس، على تصريحات كلوب، حيث علق عليها ساخراً في حسابه على "تويتر" بـ"إيموجي ضاحك" سبع مرات، في إشارة إلى انه لا يقبل بالمرة بهكذا رد من المدرب كلوب.

وفي مؤتمر صحافي اليوم قبل مباراة برايتون المقبلة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، تم سؤال كلوب: هل بإمكان ليفربول فعل أمور كثيرة والمزيد من أجل ضمان بقاء محمد صلاح لفترة طويلة. ورد كلوب بحسب ما تم نشره على صحيفة "ديلي ميل": لا، النادي لن يقدم أكثر مما تم تقديمه، والحقيقة أن المسألة برمتها في يد صلاح الآن، عليها هو فقط حسم مصيره".

ويقدم صلاح موسما مميزا للغاية، حيث سجل حتى الآن 34 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، منها 19 هدفا في الدوري المحلي، وثمانية أهداف في ثماني مباريات بدوري الابطال ليسهم في بلوغ فريقه ربع النهائي للمسابقة الاوروبية، كما أن ليفربول منافس بقوة على كل الجبهات الممكنة في إنجلترا.

وكان صلاح يرغب في عقد جديد، يمتد أبعد من صيف 2023، براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف استرليني، لكن ليفربول ظل متمسكا بسقف أدنى من 300 ألفا، وهو الامر الذي لا يرضي طموحات صلاح، خاصة وأنه يعتبر حاليا من المستوى الثاني على سلم الرواتب في الدوري الانجليزي الممتاز.



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