هدف بنزيمة يثير الجدل.. وخبير تحكيمي يوضح الحالة بالتفصيل! (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

أكد الخبير التحكيمي المونديالي السوري جمال الشريف صحة الهدف الأول الذي أحرزه الفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في مرمى باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأسفرت عن فوز مثير للفريق الملكي 3-1.

وقال الشريف في تسجيل مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "قرار الحكم باحتساب الهدف صحيح إذ لا يوجد حالة دفع أو عرقلة باستخدام الفخذ أو الساق".

وكان جدل كبير قد أثير بعد تسجيل بنزيمة لهدف التعادل 1-1 بعد التحامه مع حارس مرمى باريس سان جيرمان الإيطالي دوناروما، إذ أجبره بخبرته على ارتكاب الخطأ والسقوط أرضاً مما أوحى للمراقبين بأن هناك مخالفة ارتكبها النجم الفرنسي لكن الحكم أشار إلى صحة الهدف.

الحكم جمال الشريف يبدي رأيه في حالة هدف بنزيما الأول في مرمى باريسpic.twitter.com/Hxca9agKwN — Goalna (@Goalna) March 10, 2022

وعقب المباراة طرأت أحداث صادمة ومتوترة بسبب هذا الهدف إذ حاول رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ومدير النادي البرازيلي ليوناردو الوصول إلى غرفة الحكام لتوجيه الانتقادات غير أن الحكم رفع في تقريره أنه تعرض لمحاولة الاعتداء من قبلهما الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إلى فتح تحقيق في الواقعة.

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