الوثبة يقهر الكرامة في «ديربي حمص» ويتمسك بصدارة الدوري السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

حافظ الوثبة على صدارة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، عقب حسمه «ديربي حمص» بفوزه على جاره الكرامة بنتيجة «2-0»، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الجولة 15 من البطولة.

وعزز الوثبة مركزه الأول برصيد 38 نقطة، بفارق النقطة عن ملاحقه تشرين الذي نجح لاعبيه في قلب تأخرهم أمام الطليعة إلى فوزٍ مستحق بنتيجة «3-1».

واستعاد الفتوة اتزانه في الدوري بفوزه على الشرطة «2-0» ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فيما تجمد رصيد الشرطة عند 13 نقطة.

وخسر جبلة أمام ضيفه الوحدة بهدفين نظيفين، ليتجمد رصيد جبلة عند 17 نقطة، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة.

وسقط الاتحاد الحلبي أمام مضيفه الجيش بهدف دون رد، ليحافظ الفريقين على مركزيهما الثالث والتاسع على التوالي برصيد 26 و16 نقطة.

ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد نهاية الجولة 15:

1ـ الوثبة: 38 نقطة

2ـ تشرين: 37 نقطة

3ـ الجيش: 26 نقطة

4ـ الوحدة: 26 نقطة

5ـ الطليعة: 21 نقطة

6ـ الكرامة: 20 نقطة

7ـ الفتوة: 19 نقطة

8ـ حطين: 18 نقطة

9ـ الحرجلة: 17 نقطة

10ـ جبلة: 17 نقطة

11ـ الاتحاد: 16 نقطة

12ـ الشرطة: 13 نقطة

13ـ النواعير: 9 نقاط

14ـ عفرين: 4 نقاط



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