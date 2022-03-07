السبب الحقيقي لعدم مشاركة رونالدو في ديربي مانشستر أمام غوارديولا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن السبب الحقيقي الذي منع البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في "ديربي مانشستر"، الأحد، ضد مانشستر سيتي بقيادة المدرب المخضرم الإسباني بيب غوارديولا، والذي انتهى لمصلحة الأخير بنتيجة 4-1.

وقال رانجنيك على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "يجب أن أصدق أطباء النادي. لقد جاء الطبيب لرؤيتي صباح الجمعة قبل التدريب، وأخبرني بأن كريستيانو لا يمكنه التدرب، لأنه يعاني من مشاكل في عضلات مفصل الفخذ.. ولهذا السبب لم يكن من الممكن أن يكون كريستيانو مع الفريق".

وكانت تقارير صحافية بريطانية شددت على أن غياب رونالدو عن مباراة مانشستر سيتي لم يكن سببه إصابة "الدون" وإنما الجهاز الفني بقيادة رانجنيك استبعده لأسباب فنية.

يذكر أن رصيد مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة مما يقلص حظوظه في الحصول على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت لا يقدم رونالدو العروض المطلوبة منه خصوصاً ان تكتيك الفريق لا يساعده على تأدية واجبه الهجومي على أكمل وجه.

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