مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي المصري بخصوص اللاعب بدر بانون

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تأكد غياب مدافع الأهلي المصري، اللاعب المغربي بدر بانون، عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني عدم مشاركته في المباريات المتبقية للأهلي في دوري أبطال إفريقيا بجانب غيابه عن معظم مباريات الدوري المصري، بسبب عدم التعافي من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى لبوابة الأهرام عن أن بدر بانون، سوف يخضع لفترة راحة لن تقل عن شهرين ، قبل إجرائه لفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق.

وأضاف المصدر بأنه تم عرض التقارير الخاصة باللاعب، على طبيب نادى برشلونة وطبيب نادى بايرين ميونيخ اللذين أكدا حاجة اللاعب لفترة راحة أخرى لا تقل عن شهرين .

ويعانى بدر بانون من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وتغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة حيث لم يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب فى نهائيات الأمم الإفريقية التى استضافتها الكاميرون .

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